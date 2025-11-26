Penalizzazione Trapani Shark, Antonini pensa di mollare: “Non sono più sereno, valuto due presidenti”

Dopo la penalizzazione di un altro punto per la Trapani Shark da parte del Consiglio federale che sta aprendo un fascicolo anche per l’inscrizione al Campionato 2025/2026 per capire se c’erano gli estremi, Antonini parla di “fucilazione in strada“. Un pò troppo esagerato, naturalmente. Poi però parla di ipotetiche dimissioni da presidente e della possibilità di nomina di due presidenti temporanei. La società granata non avrebbe versato la quarta rata, in scadenza ad agosto 2025, del Processo verbale di contraddittorio sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani il 29 maggio scorso, per un importo complessivo di circa 120.969 euro.

“Non ho più la serenità di guidare la gestione ordinaria delle due società con questa situazione” dichiara in un video probabilmente diffuso da un hotel di Dubai dove è volato già da oltre una settimana Antonini. Cosa accadrà adesso? Resta la preoccupazione dei tifosi che hanno e continuano a sognare per il Basket in serie A e per il Trapani che ha trovato nuova linfa dopo il fallimento conseguito all’approdo in serie B.

