“Egadi isolate per l’avaria di un aliscafo della Liberty Lines, inaccettabile”

Ben sette corse da e per le Egadi siano state soppresse a causa dell’avaria di uno dei mezzi Liberty Lines. Se a ciò si aggiunge una vicenda inquietante, quella che vede la compagnia marittima travolta dall’inchiesta su contributi regionali che non avrebbero dovuto ricevere a causa di anomalie non documentate ai mezzi, il quadro si fa ancora più grave. “A oggi non abbiamo ancora un quadro chiaro della situazione che avverrà oggi, ma già si profilano ulteriori cancellazioni nonostante condizioni meteo marine del tutto favorevoli, con enormi disagi per residenti e pendolari”. La denuncia arriva dal deputato trapanese del Partito democratico Dario Safina che oggi pomeriggio ha raccolto le proteste dei cittadini egadini.

“Oggi – sottolinea il deputato Dem – presenterò un atto ispettivo in Commissione per fare piena luce sulla vicenda. Mi chiedo che fine abbia fatto il diritto all’’insularità nell’insularità’, riconosciuto dalla Costituzione. È possibile che lavoratori, studenti e famiglie non possano tornare a casa perché un aliscafo appartenente, peraltro, a un’azienda attualmente sotto inchiesta va in avaria e non esiste un mezzo sostitutivo pronto a garantire un servizio pubblico essenziale? Siamo davanti a una gestione che definire inadeguata è un eufemismo”. “Siamo di fronte a un cortocircuito istituzionale e gestionale che non può essere tollerato oltre. Il governo regionale deve intervenire immediatamente, perché tutte le siciliane e tutti i siciliani, compresi coloro che vivono sulle isole minori, hanno gli stessi diritti. Non esistono territori di serie B: siamo tutti figli della stessa madre Sicilia. Non smetterò di vigilare finché non saranno ripristinate le condizioni minime di rispetto e tutela per le comunità delle Egadi e di tutte le altre isole siciliane”, conclude Safina.