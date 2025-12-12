Abbandonavano rifiuti a Fulgatore a bordo di un autocarro, due denunce

Un uomo ed una donna sono stati denunciati per il trasporti di rifiuti in mancanza di autorizzazione dai Carabinieri della Stazione di Fulgatore. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’ALT ai 2 soggetti che viaggiavano a bordo di un autocarro. All’esito dell’accertamento i militari dell’Arma, nel controllare la parte posteriore per capire se trasportassero qualcosa, hanno appurato che il mezzo fosse pieno di rifiuti speciali pericolosi e non in mancanza della prevista autorizzazione. Per tale motivo è scattata la denuncia per entrambi all’A.G ed il sequestro del mezzo e dei rifiuti all’interno.

(foto di repertorio)