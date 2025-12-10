Operazione antidroga a Mazara: spaccio in piazzale Europa, Quinci incontra la dirigente della Polizia

Un pomeriggio particolarmente movimentato quello del 5 dicembre a Mazara del Vallo, dove numerose pattuglie della Polizia di Stato, a sirene spiegate, hanno attraversato la città attirando l’attenzione dei residenti. Contestualmente, un notevole afflusso di cittadini e operatori ha animato il Commissariato di P.S., segno evidente di un intervento di vasta portata. La Polizia di Stato ha infatti concluso un’importante operazione antidroga nel cuore del centro urbano, concentrata soprattutto nella zona residenziale di piazzale Europa, nei pressi di via Castelvetrano. L’azione è stata il risultato di un’attività investigativa meticolosa e continuativa, avviata con l’obiettivo di ristabilire condizioni di maggiore sicurezza e vivibilità per gli abitanti dell’area. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagine – condotta dagli investigatori del Commissariato mazarese – avrebbe portato al fermo di otto persone, tra membri di un nucleo familiare e soggetti a loro vicini, ritenuti coinvolti in un’organizzata attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Le verifiche dei giorni precedenti si erano concentrate su una zona già da tempo monitorata per la presenza di traffici illeciti. Durante il blitz, gli agenti hanno fatto irruzione nei punti considerati sensibili, individuando e bloccando i presunti responsabili.

Al termine degli accertamenti, l’autorità giudiziaria avrebbe disposto diverse misure cautelari: tre indagati sono stati trasferiti nel carcere di Trapani, considerati figure di maggiore rilievo nel gruppo criminale; per gli altri cinque fermati è stato invece stabilito il divieto di dimora nel Comune, insieme all’obbligo di firma presso gli uffici di Polizia. Il sindaco Salvatore Quinci ha espresso il proprio apprezzamento per l’esito dell’operazione, sottolineando la necessità di un impegno costante contro il fenomeno della droga: “Sono lieto che proseguano le operazioni antidroga delle forze dell’ordine nella nostra città. Lo spaccio e il consumo di stupefacenti sono cancri che occorre debellare con azioni sinergiche: l’intervento delle forze dell’ordine e il supporto educativo di scuole e istituzioni. La droga uccide e rovina le vite: di chi la spaccia, di chi la consuma e delle famiglie che convivono con questo dramma. Un plauso al dirigente del locale Commissariato, Laura Cavasino, e a tutto il personale della Polizia di Stato per l’operazione messa a segno nella zona di piazzale Europa”.