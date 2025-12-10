Marsala: continua la lotta ai motocicli e 370 sanzioni elevate in un mese

Il Comando della Polizia Municipale di Marsala diretto da Giuseppe D’Alessandro nell’ultimo mese ha elevato quasi 370 sanzioni per specifiche violazioni al Codice della Strada: oltre 280 per mancata revisione del mezzo e 85 per assenza di copertura assicurativa. È quanto rilevato dai controlli sulla circolazione stradale effettuata anche con l’utilizzo dell’Autosc@an Capture, il sistema di riconoscimento automatico dei veicoli in dotazione agli Agenti in pattuglia. Lo strumento consente di rilevare altre infrazioni al CdS, tra cui la sosta irregolare nelle diverse fattispecie: in doppia fila, sui marciapiedi, in prossimità di incroci, ecc. Intanto, si registra un ulteriore sequestro di ciclomotori nella zona sud di Marsala e nel centro storico. Una ventina di essi sono risultati sprovvisti di targa, documenti di circolazione, copertura assicurativa e, pertanto, avviati alla rottamazione.