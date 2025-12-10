Bagni del Porto di Trapani fuori uso: disagi per residenti e turisti

Da più di due settimane, i servizi igienici pubblici del Porto di Trapani risultano inagibili causando notevoli disagi ai pendolari, ai turisti e a tutti i cittadini soprattutto delle Isole Egadi che quotidianamente utilizzano lo scalo per motivi di lavoro, studio o viaggio. L’assenza prolungata di un servizio essenziale come i bagni pubblici in un punto nevralgico del traffico marittimo verso l’arcipelago penalizza fortemente l’immagine e la funzionalità dell’intero porto, già sotto pressione nei periodi di maggiore affluenza.

“Fratelli d’Italia – Isole Egadi chiede un intervento urgente da parte dell’Autorità Portuale di Trapani, del Comune di Trapani e dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, affinché venga ripristinata con immediatezza la piena operatività dei servizi igienici. È inaccettabile che in uno scalo così importante, utilizzato ogni giorno da centinaia di cittadini e turisti, un servizio basilare come quello dei bagni pubblici resti inutilizzabile per settimane. Serve un intervento immediato e risolutivo che garantisca decoro, igiene e rispetto per tutti gli utenti”.