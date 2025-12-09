Marsala: rapina una donna, Carabiniere libero dal servizio ferma un 31enne

Era libero dal servizio ed ha sventato una rapina. E’ accaduto a Marsala dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto per rapina uno straniero di 31 anni in Italia senza fissa dimora. Una 56enne polacca in giro per il centro città, è stata aggredita alle spalle da un uomo che strattonandola e sbattendola a terra gli ha rubato il cellulare per poi darsi alla fuga. Un Carabiniere della Compagnia di Trapani presente sul posto, libero dal servizio, resosi conto dell’accaduto, ha prestato subito soccorso alla donna e dato l’allarme alla centrale operativa. Nel frattempo si è immediatamente dato all’inseguimento del 31enne e grazie al tempestivo intervento di un equipaggio radiomobile guidato dalle indicazione del collega libero dal servizio, hanno rintracciato e arrestato il rapinatore. All’esito dell’udienza che ha convalidato l’arresto, per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.