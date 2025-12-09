Alcamo: morta la radiologa Miriam Benenati, aveva 35 anni

La città di Alcamo piange la prematura scomparsa di Miriam Benenati, 35enne tecnico di Radiologia, che si è spenta lo scorso 3 dicembre dopo aver lottato contro un male che non le ha lasciato scampo dopo una sofferenza lunga un anno a causa di un carcinoma polmonare che si era diffuso alle ossa. La dottoressa Benenati prestava servizio presso l’ASST Santi Paolo e Carlo del capoluogo lombardo ed era sposata con Matteo. Lascia anche due bimbi piccoli, Maia, di 4 anni, e Manuel di 2. Il percorso professionale di Miriam l’aveva portata prima nell’ospedale di Gallarate, poi a Milano, dove i colleghi la ricordano come una persona dal grande spessore umano oltre che per le sue competenze tecniche. L’équipe dell’ospedale milanese che ha lavorato con lei ha voluto dimostrare vicinanza concreta alla famiglia attraverso una colletta online sulla piattaforma GoFundMe.

I funerali si sono svolti nella chiesa di Pregnana Milanese. Ma la salma verrà trasferita al cimitero di Alcamo domani, 10 dicembre, nel pomeriggio. Alle 15.30 verrà fatta la benedizione del feretro.