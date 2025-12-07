Al Rivoli di Mazara con Silvia Mezzanotte per… dieci anni di The vocal Academy

Lunedì 8 dicembre al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo, Silvia Mezzanotte festeggia 10 anni di eccellenza di The Vocal Academy con un concerto speciale. Accanto a Silvia Mezzanotte, ospite d’onore della serata, saliranno sul palco gli allievi e i docenti delle accademie, accompagnati dalla TVA Band (Giacinto Renda, Niko Valenti, Ivano Augugliaro, Gianluca Almanza), talentuosi professionisti del territorio siciliano riuniti per celebrare in musica i 10 anni di The Vocal Academy.

«Nell’agosto del 2015 – dichiara la Mezzanotte – la scomparsa improvvisa di Giancarlo Golzi, mio compagno di viaggio nei Matia Bazar, mi ha catapultata in uno dei momenti più bui della mia vita. Subito dopo, il maestro Riccardo Russo, cui mi lega un’amicizia fraterna, mi ha coinvolta nella creazione della prima sede dell’Accademia. Il sorriso dei ragazzi e la possibilità di dedicare una parte della mia vita al coaching mi hanno aiutata a riemergere dall’oscurità. Da allora sono nate 13 sedi. Per questo oggi sono ancora più orgogliosa di celebrare questo compleanno a Mazara del Vallo, dove tutto ha avuto origine… Riccardo ed io abbiamo fuso esperienza, amicizia, professionalità e passione in un metodo di canto che utilizza la musica per generare inclusione, formazione e talento sul territorio».

«Dieci anni – dichiara Riccardo Russo – sono un traguardo che non avrei mai immaginato così ricco di musica, persone e storie. Con Silvia, i coach e tutti i nostri allievi siamo diventati una famiglia artistica. L’8 dicembre al Teatro Rivoli porteremo sul palco non solo tecnica e talento, ma anche il cuore della The Vocal Academy. È un modo per mostrare al pubblico il percorso che abbiamo fatto e che ogni giorno facciamo insieme ai nostri allievi, e per celebrare il futuro che stiamo costruendo».

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Rivoli, le sedi TVA o prenotabili al numero 3478805725.