Traffico di droga a Marsala, finisce in manette anche un 25enne

Nell’ambito della maxi operazione antidroga conseguita, nei giorni scorsi, dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Trapani e del Commissariato di Polizia di Marsala, che su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dal Gip del capoluogo siciliano, nei confronti di 27 cittadini (16 tradotti in carcere ed 11 agli arresti domiciliari) formalmente accusati dei delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con l’aggravante dall’aver agito per agevolare la consorteria mafiosa locale, sono state operate altresì circa 20 perquisizioni delegate dalla Procura distrettuale, tra le città di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, nei confronti di altrettanti indagati per i medesimi capi d’accusa.

Nel corso di una di tali perquisizioni, gli investigatori del Commissariato di Polizia di Marsala hanno rinvenuto all’interno di un appartamento del centro storico marsalese – immobile adibito a base operativa dell’associazione criminale colpita dall’ordinanza cautelare del Gip di Palermo -, un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cannabinoide, nella disponibilità di uno dei sodali del gruppo dedito al narcotraffico, il quale era stato sorpreso dalla Polizia di Stato, nel cuore della notte, in possesso di un quantitativo complessivo, rispettivamente, di 155 grammi circa di marijuana e di 67 grammi circa di hashish.

Oltre a detta sostanza stupefacente, all’interno dell’abitazione del pusher veniva trovato dagli Agenti anche del denaro contante, questo ritenuto probabile provento dell’attività illecita di spaccio, ancora praticata dallo stesso indagato. I soldi – circa 3.500 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio -, venivano pertanto sottoposti a sequestro penale, mentre il cittadino marsalese, cl. 2000, veniva tratto in stato di arresto con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, ed associato al regime degli Arresti domiciliari.