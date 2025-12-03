Marsala: nuovi arresti per droga, ai domiciliari un 20enne e un 23enne

I Carabinieri di Marsala, facenti parte del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno compiuto nuovi arresti per droga. In particolare in manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sono finiti due marsalesi incensurati di 20 e 23 anni sorpresi a detenere droga. L’atteggiamento guardingo dei due soggetti per le vie del centro, come se stessero aspettando l’arrivo di qualcuno, ha insospettito i militari dell’Arma che hanno così ritenuto di eseguire un approfondito controllo. Sottoposti a perquisizione, ben occultati sulla persona, erano in possesso di tre involucri in cellophane contenenti un totale di 300 grammi di hashish che è sono subito stati sequestrati. I due marsalesi, a seguito dell’udienza di convalida sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.