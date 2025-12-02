Misiliscemi guarda al futuro dopo tre anni di “Comune”, prospettive e progetti

Si è conclusa giorni fa a Misiliscemi, all’interno di Villa Speranza, a Marausa, la tre giorni di incontri “Costruiamo il futuro: il racconto di tre anni di impegno”, promossa dal Comune misilese con l’obiettivo di condividere con la comunità il lavoro svolto dall’Amministrazione negli ultimi tre anni e delineare, insieme ai cittadini e agli attori del territorio, le prospettive di sviluppo per i prossimi anni. L’iniziativa, articolata in tre giornate tematiche, ha rappresentato un importante momento di confronto pubblico, approfondimento tecnico e partecipazione attiva.

Prima giornata, paesaggi ambientali e archeologia

La prima giornata, dedicata al tema “Patrimonio archeologico e paesaggi ambientali – Conoscenza e gestione sostenibile”, ha visto gli interventi di: Mariella Romano, consigliera comunale, Giuseppe Bazan, professore associato dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche — STEBICEF, Giovanni Vultaggio, architetto e Ferdinando Maurici, Soprintendente del Mare della Regione Siciliana. Il dibattito si è incentrato sulla tutela del patrimonio storico‐ambientale del territorio e sulle strategie per una gestione sostenibile delle sue risorse.

Seconda giornata, finanziamenti e progetti

La seconda giornata, dedicata a “Finanziamenti e progettualità. Un bilancio delle iniziative avviate”, ha offerto una panoramica completa sui progetti attivati e sulle risorse ottenute dal Comune. Sono intervenuti: Giuseppe Laudicina, assessore all’urbanistica, alle opere pubbliche, patrimonio, servizi cimiteriali e digitalizzazione, Salvatore Accardo, ingegnere ambientale, Andrea Greco, ingegnere idraulico, Pino Aceto, presidente della P.O. Il Soccorso e Antonio Parrinello, responsabile provinciale della Protezione Civile. È stato illustrato lo stato di avanzamento di opere e interventi, con particolare attenzione alla pianificazione urbanistica, alla sicurezza e alla sostenibilità.

Terza giornata, le prospettive future di Misiliscemi

La giornata conclusiva, dedicata a “Le Azioni, i risultati, le prospettive future”, è stata dedicata alla sintesi del lavoro svolto e alla visione per il futuro. Sono intervenuti: Barbara Mineo ed Elio Barbera, con deleghe rispettivamente alla cultura, allo sport e alle politiche sociali e giovanili e al bilancio e finanze, tributi, attività produttive e personale, Rosa Damiano, Segretario Comunale, Mario Andretta, imprenditore e Francesco Martinico, vice presidente della Pro Loco. Una parte dell’incontro è stata riservata alle proposte dei giovani del territorio: tre di loro hanno dedicato le loro tesi di laurea a Misiliscemi (Sofia Sugamieli, Nicolò Scalabrino e Claudio Strazzera) e invece Jacopo Triscari e Laura Barile, presidente e vice presidente della Consulta Giovanile, hanno portato contributi e idee sulla Misiliscemi del futuro. All’evento, al quale ha portato il proprio saluto anche il colonnello Daniele Mastroberti, comandante del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare, sono intervenuti anche i tecnici di RFI, gli ingegneri Pasquale Sorce – Project Manager, e Maria Giovanna Caraccioli – Project Engineer, che hanno consentito un confronto approfondito e sui progetti in fase di definizione per il territorio. A chiudere la manifestazione è stato il sindaco Salvatore Tallarita, che ha ringraziato i relatori e la comunità per la numerosa partecipazione e per il clima costruttivo che ha caratterizzato i tre giorni di lavori: «Il nostro impegno – ha affermato il sindaco – è costruire un percorso amministrativo sempre più condiviso, trasparente e orientato allo sviluppo del territorio. La partecipazione di questi giorni dimostra che Misiliscemi crede nel proprio futuro e vuole esserne protagonista». All’evento hanno preso parte gli artisti Francesca Giambino e Pietro Arnoldi con l’esposizione delle loro opere. La Giambino ha donato un quadro al Comune.