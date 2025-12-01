Misiliscemi può rifare la rete idrica locale, dalla Regione arrivano i soldi

Il Comune di Misiliscemi beneficerà di due finanziamenti da parte della Regione Siciliana per migliorare in maniera strutturale la rete idrica locale anch’essa vetusta e colpita dalle criticità che si abbattono nelle città trapanesi. Si tratta di 1 milione e 135 mila euro destinati al recupero e alla ristrutturazione del serbatoio di Marracco, considerato un’infrastruttura strategica per l’equilibrio della distribuzione idrica nel territorio comunale, e di ulteriori 119 mila euro per il partitore della stessa area dove è prevista la sostituzione dell’attuale pompa.

Le operazioni rientrano nel quadro degli interventi coordinati dalla cabina di regia per l’emergenza idrica, guidata da Salvo Cocina, istituita per affrontare con rapidità ed efficacia una crisi che negli ultimi mesi ha coinvolto l’intera provincia di Trapani. Il sindaco Salvatore Tallarita dichiara: “Si tratta di un risultato che rappresenta un passo decisivo verso una gestione più efficiente delle risorse idriche, con benefici concreti per la qualità e la continuità del servizio ai cittadini”.