Gibellina: consegnati i lavori per la SP75, saranno completati tra sei mesi

Sono stati consegnati i lavori per gli interventi strutturali sulla Strada Provinciale 75 (Gibellina Nuova-Gibellina Vecchia). Si tratta di lavori di ripristino tratti in frana e dissestati, finanziati con un contributo regionale, che necessiteranno di 180 giorni (6 mesi) per il completamento. Aggiudicatario dell’appalto è la ditta Progresso Group srl di Favara in avvalimento con NeJ Donadio srl Venafro.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani, Salvatore Quinci. “Un altro passo avanti nel solco delle dichiarazioni programmatiche. Gli interventi – oggi è stata definita la consegna dei lavori – sulla Strada Provinciale 75 di Magione non sono soltanto un dovere amministrativo che punta a rendere la viabilità secondaria sicura ed in sicurezza, ma rappresentano anche un impegno concreto alla partecipazione ed alla condivisione dell’evento “Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea”. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani è e si sente in prima linea in questo ampio ed articolato progetto di rilancio culturale, con confini nazionali ed internazionali. Nell’ambito delle competenze dell’Ente saranno discusse e realizzate le opere necessarie a non perdere questa grande occasione di sviluppo e di crescita. Gibellina Nuova e Gibellina Vecchia non sono soltanto una indicazione che rimanda ad un collegamento stradale. Sono l’anima di una realtà che non può essere spezzata, ancor meno da una viabilità insufficiente che, nel tempo, si è interrotta ed è franata come viene sottolineato dalla scheda dei lavori. Gibellina 2026 è una sfida per tutto il territorio trapanese, ma è soprattutto una prova di maturità. L’unità d’azione e di pensiero deve essere la nostra cifra politica e culturale. La Fondazione “Orestiadi”, il nostro punto di riferimento, il nostro contenitore d’idee e di sintesi”.