Alcamo: arrestati due fratelli intenti a rubare soldi da un distributore automatico

Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione represso dei reati, i Carabinieri della Stazione di Alcamo e del Nucleo Radiomobile di Trapani, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, due fratelli alcamesi, un 32enne e un 24enne. I militari, intervenuti presso un’azienda di Alcamo a seguito di una segnalazione al 112 di un possibile furto in atto, sorprendevano i due uomini, intenti a forzare la gettoniera di un distributore automatico di cibo e bevande, riuscendo ad arrestarli nonostante la resistenza fisica da loro opposta nelle fasi di identificazione.

I due uomini, sottoposti a perquisizione, venivano trovati in possesso di strumenti di effrazione e della somma di 360euro, ritenuto provento del furto appena commesso, che veniva restituita ai legittimi proprietari. A seguito dell’udienza di convalida per entrambi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.