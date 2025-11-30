Raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, De Luca ai sindaci “Serve un documento unitario”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Si è svolta oggi a Scaletta Zanclea una riunione voluta dal sindaco di Taormina Cateno De Luca sul raddoppio ferroviario Giampilieri Fiumefreddo. “L’incontro si è reso necessario dopo la recente delibera della Giunta regionale che da un indirizzo a RFI per il raggiungimento degli obiettivi del comprensorio taorninese. Atto di indirizzo che continente una previsione di mantenimento del vecchio tracciato ferroviario fino a Giampilieri e che andava chiarita in quanto ritenuta inaccettabile dai Comuni più direttamente penalizzati dalla permanenza della linea”, si legge in una nota.

“RFI ci ha detto chiaramente che servono approfondimenti tecnici per capire se il nuovo binario può assorbire tutto il traffico”, ha detto De Luca, “senza una nostra posizione chiara, la decisione la prenderanno altri in base alla loro convenienza tecnica, non a quella del territorio”. Da qui un appello ai sindaci: “Io non sono cambiato: continuo a difendere il territorio come ho sempre fatto. Però ora basta rinvii e basta ambiguità. Per l’11 dicembre chiedo formalmente un documento unico, da Scaletta a Giardini Naxos, che dica tre cose: dismissione della linea storica; demolizione e smaltimento delle opere; destinazione e passaggio delle aree ai Comuni. Senza questo, la partita è persa”

E ancora: “Qui non parliamo di Greenway da cartolina con farfalline e passeggiatine a mare. Qui parliamo di sicurezza, protezione civile e dignità per comunità che vivono da un secolo schiacciate tra ferrovia, statale, autostrada e colline che franano. Non possiamo permettere che, per mancanza di decisione, la linea venga dismessa senza fondi per demolirla, scaricando sui Comuni oneri da 100 a 150 milioni. Se non vincoliamo ora queste risorse, domani sarà impossibile”.

De Luca ha inoltre confermato di avere scritto al Presidente della Regione “per ribadire che tutto il traffico – passeggeri e merci – deve essere trasferito sulla nuova linea del raddoppio, liberando completamente il tracciato storico”. L’incontro si è chiuso con l’impegno dei sindaci a lavorare nelle prossime ore alla redazione di un documento unitario da presentare al commissario entro l’11 dicembre.

