Questura di Trapani, notificati 50 avvisi orali nell’ultimo trimestre a soggetti ritenuti socialmente pericolosi

In attuazione delle direttive impartite dal Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, la Divisione Anticrimine ha intensificato l’attività di emissione delle Misure di Prevenzione per contrastare ogni forma di criminalità, sia comune che organizzata, su tutto il territorio provinciale.

Nell’ultimo trimestre, sono stati notificati 50 avvisi orali nei confronti di altrettanti soggetti – italiani e stranieri – che a vario titolo si sono resi responsabili di condotte non conformi alla legge e, pertanto, ritenuti socialmente pericolosi anche in base ai loro precedenti penali. Di questi, 10 sono avvisi orali “aggravati” in quanto muniti di prescrizioni più stringenti perché aventi come destinatari soggetti che hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi: per loro è stato imposto il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazione e messaggi.

Nel dettaglio, i provvedimenti in questione riguardano persone coinvolte in diversi reati, tra cui evasione, furti, rapine, danneggiamenti, possesso ingiustificato di armi o arnesi atti allo scasso e violazioni in materia di stupefacenti, episodi che negli ultimi mesi avevano destato preoccupazione nella comunità.

La Questura di Trapani evidenzia che gli avvisi orali hanno un ruolo strategico nella prevenzione della criminalità della provincia, trattandosi di misure che dimostrano l’impegno nel rafforzare la sicurezza pubblica e prevenire episodi di criminalità, così proteggendo la comunità attraverso un monitoraggio costante dei soggetti più a rischio e delle loro reti di contatti.

A confermare l’importanza di tale misura come strumento concreto e immediato per ridurre i rischi di delinquenza sul territorio urbano, la circostanza che l’avviso orale può essere propedeutico ad una più incisiva misura di prevenzione. In caso di reiterazione dei reati, e dunque per aver disatteso l’invito del Questore quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza a tenere una condotta conforme a legge, potranno essere proposti al Tribunale i provvedimenti di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza semplice o con divieto o obbligo di soggiorno.