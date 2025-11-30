La Musica Adotta la Tradizione, a Trapani un evento con il Premio Desirè Monteleone

Torna a Trapani, per la seconda edizione, l’evento Musicale “La Musica Adotta la Tradizione”. Si terrà il 5 dicembre alle ore 21 presso il complesso Monumentale San Domenico di Trapani il consueto appuntamento organizzato dall’Associazione “La Separazione – A Spartenza” ceto orefici in occasione dei festeggiamenti in onore a Sant’Eligio. Già dallo scorso anno il format prevede la partecipazione della madrina dell’evento, Sabina Braschi, e del Conservatorio di Trapani Antonio Scontrino. Quest’anno, altresì, sarà protagonista anche il coro Jesus Christi diretto da Sabina Braschi. Il Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani, che occuperà la scena per la prima parte dell’evento, porterà in scena un quintetto d’archi e voce solista, diretti dal Maestro Demetrio Comuzzi; il Coro Jesus Christi, invece, occuperà la scena nella seconda parte della serata.

L’occasione, infine, sarà propizia per la consegna del Premio Desirè Monteleone, ormai giunta alla sua decima edizione la cui cura – per quest’anno – è stata affidata ad una Commissione presieduta dall’Avv. Natale Pietrafitta. Il Capoconsole Bartolo Monteleone si dice pienamente soddisfatto per essere riusciti ad assicurare, anche per quest’anno, un evento prestigioso con l’insostituibile sostegno del Conservatorio di Trapani e della bravissima Sabina Braschi. Si tratta di un lavoro molto complesso, frutto di numerose sinergie e dello sforzo di tutti i Consoli coinvolti, che ci rende orgogliosi tutti. La scelta di non eseguire le marce tipiche dei Misteri è dettata dal desiderio di utilizzare altri generi musicali come vettore per raggiungere un pubblico più vasto e variegato.