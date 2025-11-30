Alcamo: dal 3 al 7 dicembre Anastasis, la personale dell’artista Ignazio Campagna

Dopo il successo della prima presentazione a Villa Niscemi a Palermo, arriva ad Alcamo per una nuova presentazione ANÁSTASIS, la personale itinerante di scultura dell’artista Ignazio Campagna, che sarà ospitata dal 3 al 7 dicembre presso la Sala Mostre Nicola Rubino del Centro Congressi Marconi.

Curata da Carla Tocchetti e promossa da UNITRE Alcamo, la mostra propone un percorso espositivo che indaga il tema della rinascita, collegata al tema universale della emigrazione e della vicenda personale dell’artista di origini bagheresi che rientra nella sua Terra Madre dopo cinquantasei anni al Nord. Attraverso una selezione di opere caratterizzate da un forte dinamismo materico e formale, realizzate in ottone, marmo, legno, terracotta, tela, ANÁSTASIS — dal greco “resurrezione” — è un invito a riflettere sui processi di trasformazione interiore e collettiva, raccontati attraverso sculture e installazioni che uniscono potenza espressiva e ricerca contemporanea.

L’inaugurazione si terrà venerdì 3 dicembre 2025, alle ore 17, alla presenza dell’artista e della curatrice, nella Sala Mostre Nicola Rubino del Centro Congressi Marconi in Corso VI Aprile 119, Alcamo (TP). Gli orari di apertura sono dal mercoledì al sabato 9.30–12.30 / 15.30–18.30 e la domenica 9.00–12.30.

La manifestazione gode del patrocinio di UNITRE Alcamo Università delle tre età, oltre che degli enti che hanno sostenuto l’edizione palermitana Comune di Palermo, Kiwanis Palermo Cibele e APA – Accademia Psicologia Applicata, con la collaborazione di Mail Boxes Etc. Bagheria e Locatelli Intonaci, Trattoria Don Ciccio, B&B Gandalf il Grigio e Spanò Elettroutensili di Bagheria.