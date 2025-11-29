Maltrattamenti in famiglia, scatta il divieto di avvicinamento per un alcamese

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato di Alcamo ha dato esecuzione a una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un cittadino italiano, già noto alle Forze dell’Ordine anche per precedenti specifici, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della propria compagna.

L’attività investigativa e operativa è stata interamente portata avanti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo, che, a seguito della raccolta degli elementi probatori, ha ottenuto dall’Autorità Giudiziaria l’emissione del provvedimento.

In particolare, è emerso che l’uomo da diverso tempo sottoponeva la compagna a diverse forme di violenza, non solo fisica e psicologica, ma anche sessuale costringendola ad avere rapporti intimi contro la sua volontà.

La misura prevede l’obbligo per il soggetto di mantenere una distanza stabilita dalla vittima e dai luoghi da lei abitualmente frequentati, nonché il divieto di qualsiasi forma di contatto, diretto o indiretto.

L’attività congiunta e sinergica tra le Forze di Polizia e la Magistratura ha garantito la tutela della donna e la prevenzione di ulteriori episodi di violenza, riaffermando l’impegno costante di tutte le Istituzioni nella protezione delle vittime vulnerabili e nel contrasto ai reati di genere.

La Polizia evidenzia che la data dell’esecuzione della misura cautelare, coincidente con la ricorrenza internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, sottolinea simbolicamente l’attenzione e la determinazione della Polizia di Stato nel contrastare ogni forma di violenza domestica e nel sostenere chi trova il coraggio di denunciare.

Inoltre, nella stessa giornata i poliziotti del Commissariato di Alcamo hanno proceduto ad accompagnare al carcere di Trapani un alcamese, pregiudicato, in quanto doveva scontare una pena definitiva di più di 7 anni di reclusione per aver commesso dal 2013 al 2023 diversi reati tra cui violazione della normativa sugli stupefacenti, truffa, maltrattamenti in famiglia, ricettazione, detenzione abusiva di armi e minaccia aggravata.