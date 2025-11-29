In corso il Corteo “No Ponte” a Messina, “Stop a devastazione e spreco risorse”

MESSINA (ITALPRESS) – Sfidando la pioggia, migliaia di cittadini, associazioni e movimenti sono partiti da piazza Castronovo per il corteo No Ponte, diretto verso piazza Duomo. In apertura le parole dei comitati, seguiti dai rappresentanti nazionali di associazioni, partiti e sindacati, tra cui Elly Schlein, Angelo Bonelli, la senatrice M5S Barbara Floridia e il dirigente Cgil Luigi Giove. Gli organizzatori parlano di “100 organizzazioni in piazza” contro il progetto del Ponte sullo Stretto, definito “una devastazione del territorio” e uno spreco di risorse pubbliche. La recente pubblicazione delle motivazioni della Corte dei conti, sottolineano, ha rafforzato le speranze di chi da anni si oppone all’opera.

La manifestazione percorrerà via Garibaldi fino all’incrocio con via Primo Settembre, dove poi i manifestanti si separeranno tra chi andrà a piazza Duomo, per seguire il comizio finale con la Schlein, e chi a piazza Municipio, per il concerto organizzato da Assemblea No Ponte.

– Foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS)