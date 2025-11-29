Droga a Trapani, arrestato un giovane nella zona di Sant’Alberto

Un altro arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Trapani, questa volta nel popolare quartiere Sant’Alberto.

Un 21enne trapanese è stato tratto in arresto dai militari delle Stazioni Carabinieri Trapani Borgo Annunziata ed Erice, coadiuvati dai Carabinieri del nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, al termine di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato trovato in possesso di 20,5 grammi di hashish, suddivisi in 21 dosi e della somma contante di € 635,65, ritenuto provento di attività illecita, “il tutto posto sotto sequestro” al termine dell’udienza di convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in Trapani con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.