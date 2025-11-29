Corteo “No Ponte”, oggi a Messina la manifestazione guidata da Schlein

MESSINA (ITALPRESS) – È tutto pronto per il Corteo nazionale No Ponte che, a partire dalle 14, invaderà le strade della città dello Stretto, guidato, tra gli altri, dalla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. La manifestazione, che partirà da piazza Castronovo, percorrerà via Garibaldi fino all’incrocio con via Primo Settembre, dove poi i manifestanti si separeranno tra chi andrà a piazza Duomo, per seguire il comizio finale con la Schlein, e chi a piazza Municipio, per il concerto organizzato da Assemblea No Ponte.
– Foto xr6/Italpress –
(ITALPRESS)