“Il sogno di Azzurra”, l’opera di Andrea Ferrante debutta al Teatro Pardo di Trapani

“Il sogno di Azzurra”, l’opera in un atto con musica e libretto di Andrea Ferrante, debutterà sabato 29 novembre, alle ore 19, presso il Teatro Tonino Pardo di Trapani. Prodotta dall’Ente Luglio Musicale Trapanese, nell’ambito della 77ª stagione, in collaborazione con l’Officina ~del~ Teatro, racconta la storia di Azzurra, una bambina che vive con la sua famiglia nelle saline di Trapani agli inizi del Novecento e sogna di diventare musicista. Tra i riflessi del sale e la brezza del mare, in un mondo magico popolato dagli Spiriti del Sale, il suo canto e la sua musica riusciranno a placare la tempesta e ad aprire il cuore del padre Salvatore, chiuso nel dolore della fatica quotidiana.

Sul palco si alterneranno le voci di Federica Pinco (Azzurra), Giorgia Ferrara (Rosa) e Mariano Orozco (Salvatore), accompagnati dagli Spiriti del sale interpretati dal Coro di voci bianche e dai danzatori dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. La direzione è affidata al Maestro Mirco Reina, mentre la regia è di Enzo Caputo. Il Coro di voci bianche è preparato da ~Maestra~ Anna Lisa Braschi.

La scenografia rappresenta una salina simbolica, sospesa tra realtà e sogno, dove la luce diventa vera protagonista drammaturgica accompagnando la trasformazione dei personaggi dalla fatica quotidiana alla rivelazione finale.

Gli artisti coinvolti – oltre 30 – daranno vita a questa fiaba luminosa che celebra la speranza, la bellezza e la forza trasformatrice dell’arte.

I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o a teatro il giorno dell’evento fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità.