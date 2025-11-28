Risse, il sindaco di Marsala annuncia ordinanza antibivacco a Strasatti

Mercoledì sera il sindaco di Marsala, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale Giuseppe D’Alessandro, ha incontrato i cittadini di Strasatti per ascoltare da vicino le loro istanze riguardanti sicurezza e decoro urbano. L’incontro è stato preceduto da un episodio emblematico: all’arrivo del primo cittadino, infatti, si è verificata una lite in piazza Strasatti, confermando le preoccupazioni dei residenti e la necessità di interventi mirati. “Quello che abbiamo visto all’arrivo – ha dichiarato il sindaco – conferma quanto ci hanno raccontato i cittadini e quanto sia importante intervenire per garantire serenità e convivenza civile nel quartiere”.

Accogliendo le richieste emerse durante il confronto, il sindaco ha annunciato la firma di una ordinanza antibivacco sperimentale, valida per un mese, nelle piazze del quartiere dove si registrano maggiori criticità. “Si tratta di un provvedimento a tutela di tutti e valido per tutti, volto a migliorare sicurezza, ordine e vivibilità negli spazi pubblici”, ha spiegato il primo cittadino. Oltre all’ordinanza, il Comune si è impegnato, in collaborazione con i residenti, a mettere in campo ulteriori iniziative: potenziamento dell’illuminazione nelle aree più sensibili, rafforzamento della presenza della Polizia Municipale e promozione di iniziative di animazione e aggregazione positiva nelle piazze del quartiere. “Ringrazio i tanti cittadini presenti per il confronto sincero e costruttivo – ha concluso Grillo –. Le decisioni che assumiamo nascono sempre dall’ascolto e dalla volontà di costruire, insieme, una Marsala più sicura e vivibile per tutti”. L’iniziativa rappresenta un primo passo concreto verso il miglioramento della vivibilità non solo del centro città ma anche di una contrada molto popolosa come Strasatti.