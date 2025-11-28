Premio della critica “Sergio Camellini” al poeta marsalese Giovanni Teresi

Si è svolta nella prestigiosa cornice dell’Accademia Militare di Modena, all’interno dell’Aula Magna del Palazzo Ducale, la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Internazionale di Poesia “Sergio Camellini”, un’iniziativa che ha riunito rappresentanti del mondo culturale nazionale e internazionale. All’evento hanno preso parte i membri dell’illustre Giuria, insieme alla Presidente di VerbumlandiArt Regina Resta, promotrice dell’iniziativa che punta a valorizzare la poesia contemporanea e il dialogo culturale tra diversi Paesi.

Tra i premiati di questa prima edizione spicca il poeta e scrittore marsalese Giovanni Teresi, al quale è stato conferito il Premio della Critica della Giuria per il componimento lirico “L’amore platonico”, pubblicato da GEDI Gruppo Editoriale S.p.A – la Repubblica. La motivazione del riconoscimento sottolinea la forza concettuale e la qualità compositiva del testo: “Per la profonda filosofia e la coerenza stilistica con cui l’autore espone l’amore come principio universale di conoscenza”. La cerimonia, seguita da un ampio pubblico, si è conclusa con un sentito applauso rivolto ai vincitori e all’organizzazione, che ha annunciato già una seconda edizione del Premio, destinata a consolidare questa nuova e significativa iniziativa culturale nel panorama poetico internazionale.