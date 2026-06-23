Consumo prodotti ittici siciliani, in graduatoria contributi a Custonaci e San Vito

Sono 47 i progetti dei Comuni ammessi al bando per la selezione di proposte per la sensibilizzazione al consumo di prodotti ittici siciliani pescati, allevati o trasformati. Il dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze pervenute e ritenute finanziabili dall’apposita commissione di valutazione. In Provincia di Trapani 30mila euro al Comune di Custonaci (il progetto svolge un’azione di informazione sulle qualità del prodotto pescato); 24.590,16 euro al Comune di San Vito Lo Capo (operazione che si inserisce nell’ambito del “Cous Cous Fest 2026”).

Lo stanziamento complessivo iniziale di un milione di euro, a valere sui fondi del Programma nazionale Feampa 2021-2027, è sufficiente a sostenere solo le prime 34 istanze in graduatoria (per circa 991 mila euro). «Di concerto con il direttore generale del dipartimento – annuncia l’assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino – abbiamo deciso di reperire ulteriori risorse per 360 mila euro, così da incrementare la dotazione originaria del bando e finanziare tutti i 47 progetti ammessi». Le iniziative finanziate sono finalizzate a sensibilizzare il grande pubblico al consumo consapevole dei prodotti ittici siciliani pescati, allevati o trasformati con metodi sostenibili, attraverso attività di comunicazione quali fiere, seminari, convegni, cooking show, percorsi di degustazione e iniziative didattiche. La graduatoria definitiva è consultabile sul portale istituzionale della Regione a questo link.