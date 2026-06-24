Dattilo Cannolo Fest 2026: tre giorni tra gusto e tradizione

Dattilo si prepara ad accogliere cittadini, visitatori e appassionati delle eccellenze enogastronomiche siciliane per il Dattilo Cannolo Fest 2026, in programma il 3, 4 e 5 luglio prossimi. La manifestazione, a ingresso libero, celebra nella frazione pacecota uno dei simboli più amati della tradizione dolciaria siciliana e propone un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla cultura, all’enogastronomia, al folklore e all’intrattenimento. L’evento, realizzato con il coinvolgimento delle istituzioni locali, delle associazioni del territorio e di numerosi partner, trasformerà Dattilo in un grande palcoscenico a cielo aperto con aree dedicate agli show cooking, ai talk tematici, agli spettacoli folkloristici e ai grandi momenti di cabaret. Anche quest’anno, nello specifico, la manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Dattilo APS, con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato all’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – del Comune di Paceco, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e di Unioncamere Sicilia, con il supporto logistico della Peralta Production e con il patrocinio dell’ARS.

Questo il programma della tre giorni:

Venerdì 3 luglio

La manifestazione prenderà il via alle ore 18:30 con l’inaugurazione ufficiale, accompagnata dalla Banda Musicale “Città di Paceco” diretta dal Maestro Nicolò Genova.

Area Cooking – Piazza Primo Maggio

Alle ore 19:00 spazio al talk show “Tavolo Sicilia – Sinergie Istituzionali per la Valorizzazione Locale”, moderato dalla giornalista Jana Cardinale, un momento di confronto dedicato allo sviluppo e alla promozione del territorio.

Alle ore 19:30 si terrà la presentazione del libro “Gioacchino Favignana, la tonnara, il Rais, mio padre” di Antonella Cataldo, pubblicato da Navarra Editore.

Alle ore 20:00 riflettori puntati sullo show cooking con Peppe Giuffrè e Dennis Sarzana, protagonisti de “Il Matrimonio Perfetto: Tonno e Busiate”, un viaggio tra sapori e tradizioni della cucina siciliana.

Area Spettacoli – Villa Lungaro

Alle ore 20:30 l’appuntamento con “Dattilo Capitale del Folklore”, che vedrà l’esibizione del gruppo folkloristico Marsala Antica.

Alle ore 21:30 gran finale di serata con il cabaret di Salvo La Rosa e Massimo Spata, protagonisti di uno spettacolo all’insegna della comicità e del divertimento.

Sabato 4 luglio

La seconda giornata del festival offrirà un programma altrettanto ricco tra approfondimenti culturali, cucina dal vivo, musica e spettacolo.

Area Cooking – Piazza Primo Maggio

Alle ore 19:30 si svolgerà il talk show “Dalla Terra al Vocabolario. La busiata, i grani antichi e la sfida della Dieta Mediterranea nell’agricoltura di oggi”, moderato dalla giornalista Claudia Parrinello.

Alle ore 20:00 appuntamento con lo show cooking di Salvo Terruso, noto come “Il Pastaio Matto”, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle tradizioni della pasta artigianale siciliana.

Area Spettacoli – Villa Lungaro

Alle ore 18:30 torna “Dattilo Capitale del Folklore” con l’esibizione del gruppo folkloristico Val di Mazara.

Alle ore 19:00 saliranno sul palco i Blue Monkeys per un coinvolgente concerto dal vivo.

Alle ore 20:00 sarà la volta del concorso canoro per giovani talenti “Lasciatemi Cantare”, con direzione artistica di Peppe Aleci e la conduzione di Ninny Bornice.

Alle ore 21:00 il pubblico potrà assistere allo spettacolo di mentalismo del celebre Marco Bellantuono.

Alle ore 21:30 chiusura in grande stile con il cabaret di Toti e Totino, tra i più apprezzati protagonisti della comicità siciliana.

Domenica 5 luglio

La giornata conclusiva della manifestazione si preannuncia ricca di appuntamenti culturali, gastronomici e di spettacolo, suddivisi in due aree principali (tutti gli eventi sono a ingresso libero):

Area Cooking – Piazza Primo Maggio

Ore 19:00 – Concorso “Il Cannolo delle Pro Loco”: Le Pro Loco della provincia di Trapani si sfideranno presentando il cannolo tipico del proprio territorio.

Ore 19:30 – Masterclass guidata: Degustazione di 3 precise tipologie di Marsala a cura di Ignazio Perez, Miglior Sommelier 2026 del Marsala.

Ore 20:00 – Presentazione letteraria: Incontro con lo scrittore Giankarim De Caro per la presentazione del libro “Ciuridda” (Navarra Editore).

Ore 20:30 – Show Cooking: Spazio ai segreti della cucina con gli chef Peppe Giuffrè e Ita Galfano.

Area Spettacoli – Villa Lungaro

Ore 18:30 – Dattilo Capitale del Folklore: Esibizione del Gruppo folklorico “I Burgisi di Marsala”.

Ore 20:00 – Teatro/Musica: “Tanto pe’ sogna’” di Rosaria Bonfiglio, con la partecipazione di Gioele Corso, Piero Corso, Salvo Graziano e Rosaria Bonfiglio.

Ore 21:00 – 6^ Edizione “Premio 91027 – Eccellenze della Città di Paceco”: Conducono la serata Ninny Bornice e Jana Cardinale.

Ore 21:30 – Cabaret: Grande spettacolo di chiusura con l’esilarante duo comico Matranga e Minafò.

Il Dattilo Cannolo Fest rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio, delle sue tradizioni e delle sue eccellenze agroalimentari. Attraverso incontri culturali, spettacoli, degustazioni e momenti di approfondimento, il festival valorizza l’identità siciliana e offre ai visitatori un’esperienza autentica fatta di sapori, cultura e intrattenimento.

L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito.

Info sul sito: dattilocannolofest.it