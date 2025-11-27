Trapani Calcio: niente più tifo provocatorio e petardi allo Stadio “solo tifosi veri”

Non c’è pace per le società di Valerio Antonini. Dopo le note vicende federali che hanno coinvolto la Trapani Shark e, prima ancora, il Trapani 1905, ora anche la squadra granata si trova costretta a prendere le distanze da una parte della propria tifoseria. Un paradosso, se si considera che lo stesso presidente aveva lamentato appena poche settimane fa lo Stadio Provinciale “troppo spesso vuoto”. O forse per Antonini, no. E per un motivo specifico e serio.

In un comunicato ufficiale, il Trapani 1905 ha infatti condannato con fermezza quanto avvenuto durante la gara contro il Foggia, quando un fitto lancio di petardi ha messo a rischio raccattapalle, fotografi e operatori a bordocampo. La società, in accordo con le forze dell’ordine, annuncia il pugno duro: stop all’ingresso di materiale non consentito e divieto assoluto di striscioni provocatori o potenzialmente idonei a creare disordini. Il club ricorda inoltre che la squadra sta vivendo un ottimo momento sportivo e ha bisogno del supporto “autentico e leale” dei – già pochi – tifosi presenti. “Chi trasforma lo stadio in un terreno di scontro – avvertono i granata – verrà individuato e sanzionato grazie alla collaborazione con le autorità”.