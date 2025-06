Niente da fare per il Trapani Calcio: confermati 8 punti di penalizzazione

Niente da fare per il Trapani Calcio: la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite si è pronunciata respingendo il reclamo presentato dalla società di Valerio Antonini confermando la penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nella prossima stagione del Campionato di Serie C. La società era stata sanzionata lo scorso 29 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa, in merito ad una vicenda che coinvolto il Brescia – poi fallito – e che ha visto crediti d’imposta non versati finendo in quella che appare una vera e propria truffa. Per i granata non resta che l’appello, sempre in sede sportiva, al Coni, ma i vertici del club trapanese dovranno ancora decidere.