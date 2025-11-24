Basket: per il Trapani Shark un punto di penalizzazione. I dettagli del provvedimento

Il Consiglio Federale della FIP, riunitosi oggi a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” e presieduto da Giovanni Petrucci, ha deliberato una penalizzazione di 1 punto nei confronti del Trapani Shark.
La decisione arriva a seguito della segnalazione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico-finanziario delle società professionistiche di calcio e basket, subentrata in questa stagione alla ComTeC.
Secondo quanto comunicato alla Federazione, la società granata non avrebbe versato la quarta rata, in scadenza ad agosto 2025, del Processo verbale di contraddittorio sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani il 29 maggio scorso, per un importo complessivo di circa 120.969 euro. Il Manuale delle Licenze prevede, per tale inadempienza, la sanzione edittale di un punto di penalizzazione che il Consiglio Federale ha dunque applicato per la stagione sportiva in corso.
La questione non si chiude però con la penalità. La Commissione ha infatti trasmesso alla FIP anche una dichiarazione prodotta dalla società, nella quale la Trapani Shark afferma di essere in regola con tutte le scadenze del verbale con l’Agenzia delle Entrate. A fronte di tale discrepanza, il Consiglio ha inoltrato gli atti alla Procura federale che dovrà verificare eventuali responsabilità o irregolarità nella documentazione presentata.
La Procura ha inoltre aperto un secondo fascicolo, relativo all’iscrizione della squadra al campionato di Serie A 2025-2026, per accertare la correttezza dell’intera procedura.
La situazione del Trapani Shark, dunque, resta in evoluzione: la penalizzazione incide immediatamente sulla classifica, mentre gli accertamenti in corso potrebbero portare a ulteriori sviluppi sul piano disciplinare e amministrativo.