Marsala: cade in un pozzo di 30 metri ad Amabilina, i Vigili del Fuoco salvano 52enne

A Marsala un uomo è caduto in un pozzo e fortunatamente è stato salvato da una grande macchina di soccorsi. Questa notte, personale dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento di Marsala è intervenuto in contrada Amabilina, per soccorrere un uomo di 52 anni, caduto in un pozzo privo di acqua ad una profondità circa 30 metri. La squadra arrivata sul posto ha provveduto con una manovra di calata a raggiungere l’infortunato che non era in pericolo di vita. Considerate le difficoltà nel recupero dovute allo spazio ridotto e la profondità del pozzo, si è reso necessario l’intervento di personale in possesso della specializzazione di SAF avanzato considerata la difficoltà per il recupero. Il malcapitato è stato immobilizzato con tecniche TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) su una tavola spinale e con una manovre di recupero è stato consegnato al personale sanitario presente sul posto. L’intervento ha avuto una durata di circa 3 ore dimostrando una alta capacità professionale correlata all’attività formativa che giornalmente viene svolta al Comando.