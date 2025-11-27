Escluso dai finanziamenti il nuovo ospedale di Alcamo: “Ritardi e fondi insufficienti”

Si torna a parlare della sanità trapanese e di alcuni presidi ospedalieri troppo dimenticati dal Governo Regionale. “L’esclusione di Alcamo dalla graduatoria sul nuovo ospedale è l’ennesima prova dello sfascio della sanità siciliana. Il Governo Schifani continua a muoversi senza una strategia, con una sanità trapanese ormai incapace di garantire cure adeguate ai siciliani”. Lo ha dichiarato la deputata regionale trapanese del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi, dopo aver appreso che il progetto del presidio ospedaliero in contrada San Gaetano risulterebbe “non coerente” con la misura di finanziamento. Una valutazione che taglierebbe fuori un’opera attesa da quasi mezzo secolo e già costata più di un milione e mezzo di euro per espropri e progettazioni. “È un colpo pesante per Alcamo e per tutto il bacino di Castellammare, che vive un evidente sottodimensionamento dei servizi sanitari, mentre l’ASP di Trapani accumula ritardi, la Regione non mette i fondi necessari e nessuno si assume responsabilità per questo ennesimo stop”.

Ciminnisi ricorda anche quanto già denunciato nella sua interrogazione del 26 settembre scorso: “Ho chiesto alla Regione che fine avessero fatto i 21 milioni per l’ospedale di Alcamo e se fossero ancora sufficienti. Ho chiesto perché, dopo anni, l’opera fosse ancora bloccata nonostante il progetto esistesse e l’area fosse pronta. Ho chiesto quali fondi aggiuntivi si intendessero mettere in campo, visto che il costo dell’opera supera ormai i 50 milioni? Nessuna risposta (rpt corretta) è giunta dal Governo regionale. Intanto al San Vito e Santo Spirito continuano a lavorare in condizioni indegne, senza spazi, senza parcheggi e persino senza una camera calda per il pronto soccorso”. “La rete ospedaliera del Governo Schifani non tiene conto delle esigenze reali dei territori. Si ridisegna tutto sulla carta ma gli ospedali restano vecchi, lenti, inadatti“. La deputata chiede un cambio di passo immediato. “L’Asp ha ancora tempo per provare a rientrare in graduatoria. Schifani dica se e dove intende reperire la parte di finanziamento che manca. O si costruisce il nuovo ospedale o si dica chiaramente che il diritto alla salute degli alcamesi non è tra le priorità di questo centrodestra”.