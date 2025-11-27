Comportamenti antisindacali: dopo il caso “Segesta”, chiesto dossier su mezzi, turni e sicurezza

La IV Commissione dell’ARS ha richiesto ai Consorzi del Trasporto Pubblico Locale un dossier dettagliato su condizioni dei mezzi, organizzazione dei turni di lavoro e misure di sicurezza adottate. La richiesta del presidente della Commissione, Giuseppe Carta, arriva dopo la recente sentenza del 22 novembre, con cui il Giudice del lavoro ha riconosciuto un comportamento antisindacale da parte di Segesta Autolinee proprio su queste tematiche. Alla riunione ieri erano presenti i rappresentanti dei Consorzi, il direttore generale del Dipartimento regionale Infrastrutture e le parti sociali. Carta ha domandato un documento completo con dati aggiornati e un’analisi puntuale sull’efficienza della flotta, sulla gestione dei turni e sulle azioni messe in campo per garantire salute e sicurezza ai lavoratori.

“Sono esattamente i nodi al centro del nostro contenzioso con Segesta Autolinee” dichiarano il segretario generale Fit Cisl Sicilia Dionisio Giordano e il segretario regionale autoferrotranvieri Davide Traina, che sottolineano come il Tribunale abbia dato pieno riconoscimento alle loro tesi, grazie al lavoro dello studio legale Gambino–Serraino. I sindacati auspicano ora che la vittoria giudiziaria, unita alle pressioni del parlamento regionale e all’impegno del Dipartimento Infrastrutture nel rafforzare controlli e vigilanza, porti al rispetto del CCNL, dei bandi di gara, delle norme sulla sicurezza e a un servizio più efficiente per i cittadini.