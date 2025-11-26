Fit Cisl: “Sentenza contro Segesta Autolinee, una vittoria per i lavoratori”

La Fit Cisl Sicilia accoglie con soddisfazione la recente sentenza del Giudice del Lavoro che ha riconosciuto come fondate le contestazioni rivolte a Segesta Autolinee, condannando l’azienda per comportamenti antisindacali. A esprimere soddisfazione sono il segretario generale Fit Cisl Sicilia Dionisio Giordano e il segretario regionale autoferrotranvieri Davide Traina: “La decisione conferma la bontà delle nostre argomentazioni e mette in evidenza gravi criticità gestionali”. Per il sindacato, si tratta di un verdetto che apre una riflessione più ampia sul diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, un servizio che – denunciano – “non può essere ostaggio di monopoli e oligarchie che vedono nel rispetto delle regole un ostacolo ai propri privilegi”.

Comportamenti giudicati poco lineari da parte dell’azienda di trasporti

Secondo la Fit Cisl, l’aggiudicazione delle nuove gare del trasporto pubblico su gomma avrebbe dovuto superare le fragilità di un sistema frammentato in circa 80 aziende. “Nei fatti questo non è accaduto”, spiegano Giordano e Traina. La sentenza del 22 novembre, infatti, rileva come Segesta Autolinee abbia mantenuto comportamenti già contestati in passato: gestione non trasparente dei turni di lavoro, nastro orario irregolare, pause insufficienti, scarsa rotazione del personale, mancati riposi compensativi e assenza di informazione e consultazione con le parti sociali. Il sindacato chiede ora un ruolo più incisivo alla Regione Siciliana, sollecitando maggiore vigilanza sul rispetto delle norme a tutela di lavoratori e utenti, del contratto collettivo e dei requisiti previsti nei bandi di gara. “La nascita dei consorzi doveva migliorare la mobilità, ma i risultati non si vedono: mezzi obsoleti, corse saltate, disservizi continui e lavoratori costretti a operare in condizioni che la sentenza ha certificato”, denuncia la Fit Cisl.