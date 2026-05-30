Ponte del 2 giugno, traffico da bollino rosso: attesi 45 milioni di veicoli su strada￼￼￼

Sarà un vero banco di prova per l’esodo estivo il lungo ponte della Festa della Repubblica in tutta Italia. Secondo le stime dell’Anas, infatti, nell’ultimo fine settimana di maggio sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulle strade italiane, diretti soprattutto verso le località turistiche e balneari. Il traffico inizierà ad aumentare già dalla serata di oggi, venerdì 29 maggio, con spostamenti che si intensificheranno ulteriormente nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio. Le maggiori criticità sono previste lungo le direttrici che conducono alle località di mare, in particolare sulle arterie del versante jonico, adriatico e tirrenico.

Tra le tratte più interessate figurano i collegamenti tra Toscana e Liguria, le coste della Campania, della Calabria e della Basilicata, oltre all’Autostrada A2 del Mediterraneo, snodo fondamentale anche per chi è diretto verso gli imbarchi per la Sicilia. Per quanto riguarda i rientri, Anas prevede un primo incremento del traffico già nella giornata del 1° giugno, mentre il flusso più consistente è atteso martedì 2 giugno, lungo le principali direttrici verso le grandi città. Particolarmente interessate saranno ancora una volta l’A2 del Mediterraneo, la statale 18 Tirrena Inferiore e la statale 106 Jonica in Calabria, ma anche l’autostrada A19 in Sicilia, la statale 1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare di Roma, la Romea e la statale Adriatica.

Per agevolare la circolazione e limitare i disagi, sull’intera rete stradale e autostradale sarà inoltre sospesa la circolazione dei mezzi pesanti: sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Anas invita gli automobilisti a mettersi in viaggio informandosi preventivamente sulle condizioni del traffico e a prestare la massima attenzione alla guida, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso.