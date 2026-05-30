Gaspare Di Girolamo il consigliere comunale dei record di voti: “Per Marsala opposizione costruttiva”

Con 1.866 voti, che sono un record di preferenze da quando è stata introdotta la legge dell’ elezione diretta del sindaco in Sicilia, Gaspare Di Girolamo batte tutti i numeri possibili e viene eletto al Consiglio comunale nella lista Udc, contribuendo in maniera decisiva affinché la sua lista entri a Palazzo VII Aprile con due consiglieri comunali. Gaspare Di Girolamo era stato consigliere nella passata consiliatura, parte della quale l’ha occupata anche a rivestire il ruolo di assessore della giunta guidata dal sindaco uscente Massimo Grillo.

“Intanto, intendo ringraziare le tante persone che hanno voluto riconoscere nella mia persona un soggetto in grado di rappresentarli anche nei prossimi 5 anni. Naturalmente lo farò ricoprendo un ruolo di opposizione alla Giunta di Andreana Patti con la quale democraticamente mi congratulo. Tuttavia ritengo che Massimo Grillo avesse tutte le caratteristiche per continuare ad amministrare la città così come aveva fatto“, afferma Di Girolamo. Il consigliere proveniente geograficamente dalla zona Sud di Marsala, ex DC poi passato all’Unione di Centro, ha ricevuto consensi un pò in tutte le sezioni elettorali del Comune di Marsala. “Avere ricevuto voti in tutte le zone della città testimonia il mio impegno di consigliere e di assessore che è andato ben oltre alle aree in cui abito e opero quotidianamente. Il mio lavoro è stato rivolto a cercare di risolvere i problemi della città. Adesso tutti, oltre a farmi i complimenti, mi chiedono come mi comporterò in Consiglio comunale. Certamente faremo nascere il gruppo dell’Udc in Aula assieme al collega Pino Ferrantelli e poi opereremo in opposizione al nuovo sindaco e alla sua maggioranza perché questo è il mandato che ci hanno assegnato gli elettori. Tuttavia tengo a specificare che come ho sempre fatto nei 5 anni trascorsi, se alcuni atti deliberativi ci convinceranno, e saranno nell’interesse della città, non guarderemo la provenienza di chi li ha proposti e li esiteremo favorevolmente”.

Rimane però anche la questione dei rapporti all’interno dei gruppi di opposizione, nei quali banchi siederà anche – con la qualifica di consigliere comunale – l’ex sindaco Massimo Grillo. “Condivido la scelta dell’ex sindaco, sarà sicuramente di supporto alle iniziative che l’opposizione e il Consiglio tutto intenderanno intraprendere sempre per il bene di Marsala. Con gli altri esponenti eletti nell’opposizione creeremo sicuramente un forte canale di discussione sui programmi e sulle iniziative da intraprendere. La nostra parola d’ordine sarà vigilare e proporre. Lo faremo in Aula e per quanto mi riguarda come ho sempre fatto, tra la gente”.