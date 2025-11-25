Dall’inizio del 2025 oltre 100 denunce, 34 arresti e un femminicidio nel trapanese. VIDEO

Il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne e in una più ampia iniziativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha voluto dare il suo contributo con un’opera di informazione e sensibilizzazione con personale specializzato e una Stazione Mobile posizionata in Piazza Vittorio Emanuele, dove da questa mattina i militari dell’Arma stanno incontrando la cittadinanza. L’iniziativa è stata accolta con calore ed interesse dalla città, in postazione, dove è stato illustrato e distribuito materiale informativo relativo alle opere di tutela poste in essere dalle istituzioni, in molti hanno colto l’occasione di confrontarsi ed informarsi.

L’attività di contrasto ai reati inerenti violenze sulle donne per eventi legati al genere posta in essere dai Carabinieri di Trapani, dall’inizio dell’anno testimonia l’attenzione posta dall’Arma dei Carabinieri nei confronti della rilevante tematica. Infatti, l’attività di prevenzione e di repressione ha consentito di trarre in arresto 34 persone dall’inizio del 2025 (di cui un arresto per femminicidio, 13 per atti persecutori, 11 per maltrattamenti in famiglia, 3 persone arrestate per violazione degli obblighi di assistenza familiare e 6 per violenza sessuale), deferirne 106 (per violazione degli obblighi di assistenza familiare, violenza sessuale e atti persecutori o maltrattamenti) ed eseguire 25 allontanamenti dalla casa familiare in esecuzione di altrettante misure cautelari di disposte dall’Autorità Giudiziaria competente.

– 40 persone denunciate e 13 arrestate per atti persecutori;

– 50 persone denunciate e 11 arrestate per reati legati alla violenza di genere;

– 25 soggetti allontanati dalla casa familiare in esecuzione;

– 16 persone denunciate e 6 arrestate per reati di violenza sessuale;

– 3 persone arrestate per violazione degli obblighi di assistenza familiare;

– un arresto per femminicidio.

