Un pianoforte per Alessandro Gervasi, il piccolo “Peppino Di Capri” della tv. VIDEO

E’ stato il volto di Peppino Di Capri da bambino, sul piccolo schermo diretto da Cinzia TH Torrini per un film di Rai Uno, “Champagne”. Ha vinto premi, ha partecipato a Festival, è salito sul palco di Sanremo ed è diventato virale un video che lo vede suonare a 5 anni il pianoforte all’aeroporto di Palermo. Alessandro Gervasi, mamma di Marsala e papà di Buseto Palizzolo, adesso vogliono incentivare e sostenere la creatività di Alessandro con l’acquisto di un buon pianoforte. Ed è proprio la regista a lanciare un appello a tutti per la piattaforma Eppela (cliccando al link si può donare).

