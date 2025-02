Il piccolo Alessandro Gervasi sarà Peppino Di Capri nella fiction “Champagne”

Martedì 18 febbraio sarà una data speciale per Alessandro Gervasi, un bambino di appena sei anni ma già considerato un prodigio della musica. Il piccolo talento siciliano, originario di Buseto Palizzolo (con mamma di Marsala), debutterà su Rai1 nella fiction biopic “Champagne” (regia di Cinzia TH Torrini) dedicata alla vita del cantante Peppino di Capri.

Alessandro non è un bambino come gli altri: a soli sei anni possiede un orecchio assoluto e una padronanza del pianoforte impressionante per la sua età. Questa dote innata lo ha portato a vincere il Tour Music Fest, prestigioso concorso musicale capitanato dal maestro Beppe Vessicchio, confermando il suo straordinario talento.

Durante l’estate scorsa, Alessandro si è esibito su numerosi palchi e piazze, incantando il pubblico con la sua abilità. Uno dei momenti più emozionanti è stato il mini concerto tenuto a Marsala, a Santo Padre delle Perriere, davanti a oltre mille persone (evento organizzato dai Trikke e Due Cabaret – Enzo & Nicola e presentato da Enzo Amato Màs & Nicola Anastasi).

Ma quello più importante, come trampolino di lancio, è stato probabilmente quello di Custonaci, dove si è cimentato a suonare con il suo mito, il grande maestro di fisarmonica Pietro Adragna, con uno strumento che non era suo… In quell’occasione il video dell’esibizione diventò virale e la produzione della fiction “Champagne”, alla ricerca di un bambino di cinque anni capace di suonare il pianoforte, proprio come il giovane Peppino di Capri, lo ha notato proprio così, scegliendolo per interpretare il grande artista da piccolo.

Questa opportunità rappresenta un traguardo straordinario per Alessandro e la sua famiglia. Il papà, metalmeccanico e musicista, e la mamma, casalinga, lo hanno sempre sostenuto nel suo percorso musicale. Alessandro ha anche una sorellina di quattro anni, Lucrezia, che sicuramente sarà la sua prima fan.