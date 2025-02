Sanremo: il piccolo Alessandro Gervasi da Buseto all’Ariston con il suo pianoforte

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, tra i tanti a salire sul palco il piccolo Alessandro Gervasi, papà di Buseto Palizzolo e mamma di Marsala, che già da qualche anno sta attirando l’attenzione per il suo orecchio assoluto e per essere un piccolo prodigio del pianoforte. Anche Alessandro ieri sera era visibilmente emozionato sui tasti bianconeri, ma ha regalato una piccola versione di “Champagne” di Peppino Di Capri prendendosi gli applausi del pubblico e gli abbracci di Carlo Conti. Alessandro infatti, sarà uno degli interpreti del film-tv che racconta la vita e la carriera di Peppino Di Capri, nei panni del musicista e cantautore da piccolo, che andrà in onda su Rai Uno lunedì 24 marzo, alle 21.30 per la regia di Cinzia Th Torrini. Siamo certi che Alessandro farà tanta strada.