Sulle Mura di Tramontana di Trapani rinasce la passeggiata: lavori in corso. VIDEO

Proseguono spediti i lavori per il completamento della passeggiata sulle Mura di Tramontana in collegamento con la parte, abbandonata da decenni, del Bastione Conca/Caserma Verdinois. Ieri mattina un open day per comunicare lo stato di avanzamento dei lavori. Trapani sarà restituita alla sua straordinaria bellezza. Nel corso dell’incontro, il sindaco Giacomo Tranchida ha illustrato alla cittadinanza l’importanza degli interventi in corso e la visione complessiva del progetto di rigenerazione urbana. “Un posto meraviglioso che restituiremo alla cittadinanza – ha dichiarato Tranchida, sottolineando come l’opera sia frutto di una collaborazione istituzionale di grande valore -. Progetto iniziato grazie alla collaborazione con il Demanio Regionale, nella persona dell’Architetto Arcamone che ringrazio, e con l’Archivio di Stato di Trapani, che avrà un’area di pertinenza“.

Il sindaco ha poi evidenziato l’ingente impegno economico e operativo in corso: “Siamo in un cantiere aperto e stiamo spendendo milioni di euro per riqualificare luoghi che, alle volte, vengono imbrattati da incivili” afferma, richiamando l’attenzione sulla necessità di proteggere gli spazi pubblici. L’episodio più recente riguarda la “nuova porta sul mare” in via Botteghelle, molto apprezzata per il suo valore paesaggistico, dove un atto vandalico ha danneggiato l’area con un murales “che definirlo tale è eccessivo“. Da qui, l’invito alla comunità: “Auspico una comunità attiva, attenta ai luoghi che stiamo ristrutturando e rivalorizzando. Solo con il contributo di tutti potremo preservare gli investimenti e valorizzare la città che stiamo costruendo”.