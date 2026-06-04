Concorso “Cultura della legalità” di Assostampa: vincono tre scuole trapanesi

Nell’Aula magna del Polo Territoriale Universitario di Trapani si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso giornalistico dedicato alle scuole, denominato “Cultura della legalità e informazione plurale”, promosso dall’Associazione Siciliana della Stampa Sezione di Trapani e realizzato con la collaborazione della Prefettura, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, e dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. È stata l’ultima tappa delle iniziative coordinate dalla Prefettura di Trapani, volte a celebrare la Festa della Repubblica e l’80° Anniversario dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto delle donne. La cerimonia è stata allietata da intermezzi musicali di alcuni allievi del conservatorio “Antonio Scontrino”, tra i quali il violinista Gianni Burriesci.

Questi i primi classificati per ciascuna categoria:

Categoria “articolo”: Istituto Superiore “Ferrigno – Accardi – Titone”, di Castelvetrano.

Categoria “cortometraggio multimediale”: Istituto Comprensivo “Nosengo” di Petrosino.

Categoria “podcast”: Istituto di Istruzione Superiore “Ferrara” di Mazara del Vallo

L’iniziativa ha perseguito l’obiettivo di accrescere, negli studenti, la consapevolezza dell’importanza della cultura della legalità, della libertà di stampa e dell’informazione plurale, come valori fondanti del sistema democratico repubblicano, nonché la conoscenza dei pericoli che li minacciano, derivanti dalla disinformazione o, al contrario, dalla iperinformazione. Sono intervenuti il prefetto di Trapani Daniela Lupo, Giorgio Scichilone, presidente Polo Territoriale Universitario di Trapani, Roberto LEONE, Vice Segretario regionale Assostampa Sicilia e Gabriele Paci, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani che ha relazionato sul “Rapporto fra giustizia e informazione”. Ha moderato l’evento il segretario provinciale di Assostampa Vito Orlando. Dieci le Istituzioni scolastiche partecipanti, affiancate da un “tutor” giornalista, incaricato da Assostampa, hanno prodotto un elaborato riguardante il tema del concorso. La Commissione valutatrice, inoltre, ha stabilito di assegnare tre riconoscimenti speciali:

Targa speciale “Scuola secondaria di primo grado” (articolo, Istituto Comprensivo Statale “Eugenio Pertini” – Trapani)

Targa speciale “Legalità e Informazione” (podcast, Istituto Autonomo Comprensivo “Giuseppe Pitrè” – Castellammare del Golfo)

Targa speciale “Qualità multimediale ed efficacia espressiva” (cortometraggio, Istituto Comprensivo “G. C. Ciaccio Montalto” – Trapani).