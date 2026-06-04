Sicurezza a Mazara: “Fallita la gestione dell’ordine pubblico, serve presenza concreta dello Stato”

Il tema della sicurezza torna al centro del dibattito politico a Mazara del Vallo. A sollevare la questione è Giulio Vultaggio, esponente del movimento Nuovo Vento del Sud, che attraverso una nota ufficiale ha espresso forte preoccupazione per la situazione dell’ordine pubblico in città, chiedendo interventi immediati da parte delle istituzioni. “Ci troviamo di fronte a una grave carenza nella gestione della sicurezza cittadina”, afferma Vultaggio, che parla apertamente di un fallimento politico nella gestione del fenomeno. La presa di posizione arriva dopo una serie di episodi che hanno suscitato allarme tra i cittadini. Dalle tensioni registrate nei vicoli del centro storico alle recenti aggressioni che hanno visto vittime una minorenne e un giovane affetto da autismo, fatti che hanno alimentato un diffuso senso di insicurezza all’interno della comunità mazarese.

L’attacco all’Amministrazione Quinci

Nel suo intervento, Vultaggio punta il dito contro l’azione amministrativa del sindaco Salvatore Quinci, sostenendo che le misure adottate finora non abbiano prodotto i risultati sperati. Secondo l’esponente di Nuovo Vento del Sud, individuare nella movida il principale problema della città rappresenterebbe una scelta politica sbagliata e poco efficace. “Le ordinanze restrittive rischiano di penalizzare il tessuto economico locale e i commercianti che operano nel rispetto delle regole”, sostiene, evidenziando invece il ruolo positivo svolto dall’associazionismo e dai luoghi di aggregazione. “Le piazze vissute, frequentate e illuminate costituiscono un presidio naturale di legalità. Svuotare le strade non significa risolvere il problema, ma semplicemente rinunciare a governarlo”. L’esponente politico sottolinea di avere più volte richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza e chiede ora un passo concreto da parte delle istituzioni provinciali. Tra le richieste avanzate vi è la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, affinché si affronti in maniera strutturata la situazione della città.

Proposte e soluzioni

“La cittadinanza pretende risposte concrete e non semplici dichiarazioni”, afferma Vultaggio, ribadendo la necessità di interventi immediati. La proposta avanzata dal movimento riguarda in particolare il rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nel centro storico. Vultaggio chiede l’istituzione di un presidio fisso interforze nelle aree più sensibili durante le fasce orarie considerate più critiche, oltre a un incremento dei pattugliamenti sul territorio. “È necessario riaffermare in modo tangibile la presenza dello Stato a Mazara del Vallo – conclude -. La nostra città è un luogo di storia, pesca, agricoltura, arte e multiculturalità. Non può e non deve essere associata a episodi di sopraffazione e violenza”.