La musica di Nastasia Y porta un po’ di Ucraina a Mazara del Vallo

L’artista ucraina Nastasia Y suonerà dal vivo venerdì 21 novembre al CIVIC di Mazara del Vallo per presentare “Kyiv Soul”, un progetto che intreccia antichi canti popolari ucraini e sonorità soul, ispirate a icone come James Brown, Aretha Franklin e Stevie Wonder. Nastasia porta avanti l’eredità del padre, Kost’ Yerofeyev, musicista e combattente ucraino che guidava la band Ruthenia durante l’era sovietica, quando l’esecuzione di canzoni ucraine era considerato un atto di ribellione. Trasferitasi in Canada a undici anni con la madre, Nastasia ha scoperto oltreoceano la forza emotiva del soul e ne ha fatto la bussola del proprio percorso artistico. Da questo incontro è nata una miscela musicale unica: antichi canti popolari slavi che dialogano con la profondità della black music americana. Dallo scoppio dell’aggressione russa, quattro anni fa, il suo lavoro si è concentrato sempre più sull’identità culturale del suo Paese. «Ora canto quasi esclusivamente in ucraino», spiega. «Prima volevo portare gli ascoltatori in un viaggio nell’Europa orientale, ma oggi il mio obiettivo è chiaro: far scoprire la magia ancestrale dell’Ucraina, le nostre lingue, le nostre culture, e intrecciarle alle nuove canzoni che scrivo».

Tra i pezzi più intensi del suo album spicca Bez Vas, scritto dopo un viaggio a Kiev nei primi mesi della guerra, ispirato all’esperienza diretta di freddo, blackout e paura vissuta insieme ai familiari. Il 21 novembre, nell’ambito di MezzOFF, gli eventi satellite di Mezzo Festival curati da Mezza APS, Nastasia Y porterà sul palco del CIVIC un live intimo e potente accompagnata dal trombettista Andrew McAnsh. «Casa Ucraina nasce pensando alla comunità ucraina del nostro territorio», spiega Benito Frazzetta, presidente di Mezza APS. «Volevamo offrire un luogo che fosse davvero un pezzo di casa per chi ha visto le proprie abitazioni ridotte in brandelli, smembrate dagli attacchi russi, ed è stato costretto a lasciare tutto. La musica ha un potere ancestrale: riesce a unire, a guarire, a creare ponti. Questo evento vuole essere esattamente questo — un ponte tra comunità, memorie e nuove possibilità di incontro». Prima e dopo il concerto, Nastasia e Andrew incontrano gli artisti del territorio, in una jam session organizzata in sinergia alla Live Music Community Trapani. Per l’occasione, Moltivolti proporrà uno speciale aperitivo ucraino ispirato ai sapori tradizionali. Una serata di musica, incontri e contaminazioni culturali, aperta a tutte e a tutti, a ingresso gratuito.

GUARDA IL VIDEO