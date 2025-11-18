Marsala: auto danneggiate nella notte, lunga scia di vetri rotti. VIDEO

Un ripetuto atto vandalico, questa mattina, ai danni di alcune vetture nel centro urbano di Marsala. Diverse macchine, parcheggiate nella strada che costeggia la stazione ferroviaria di viale Fazio e in via Roma, ignoti di notte probabilmente, hanno rotto tutti i finestrini di auto di media e grossa cilindrata. Giungono segnalazioni di vetture posteggiate nella parte finale di via Roma, verso Porta Mazara. Ancora un altro gesto insano e evidentemente fatto così, per sfregio e cattiveria, senza l’intento di rubare. Circa una ventina di giorni fa, la stessa sera dell’ennesima rissa in via Zizzo, vicolo di via Cammareri Scurti, in pieno centro storico, dove pare la stessa banda di giovani del posto, si sono recati tra Porticella e via Pascasino a rompere finestrini e vasi con i fiori. Una situazione sempre più allarmante.

GUARDA IL VIDEO