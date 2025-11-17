Dopo lo screening al colon anche “Mammografie sul camper” in 11 comuni trapanesi

Mentre prosegue ogni sabato e domenica “screening in piazza”, per la prevenzione del tumore del colon retto, l’Asp di Trapani avvia anche l’iniziativa “Mammografie sul camper” per la prevenzione del tumore alla mammella, curata dal Centro gestionale Screening, in collaborazione con la fondazione Mucera. Da oggi, lunedì 17, al 28 novembre, per le donne da 50 a 69 anni, in 11 piazze dei comuni della Provincia di Trapani, dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19 sarà possibile effettuare gratuitamente la mammografia, per la diagnosi precoce del tumore al seno, in grado di vedere se ci sono lesioni o noduli prima che questi siano palpabili. Si comincia oggi a Marsala e si finirà il 28 a Favignana. Per l’esame è necessario prenotarsi tramite:

Numero Verde: 800 15 22 33 e WhatsApp: 338 6314817, dalle 8:30 – 13:00 da lunedì a venerdì, e 15:00 – 16:30 martedì e giovedì. Sul camper aziendale sarà presente anche il personale infermieristico dell’ASP per supporto e prenotazione per il pap/hpv test (donne 25-64 anni) e per la consegna del kit per la ricerca del sangue occulto (uomini e donne 50-69 anni). Consultare il sito aziendale www.asptrapani.it per conoscere il calendario completo e aggiornato.