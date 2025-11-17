Enrico Montesano all’Ariston di Trapani con “Ottanta voglia di stare con voi”

Il 21 novembre ore 21 andrà in scena al Teatro Ariston di Trapani “Ottanta voglia di stare con voi”, il nuovo spettacolo di Enrico Montesano con cui festeggia il traguardo degli 80 anni, riportando in scena la sua inesauribile verve, la sua ironia tagliente e la sua straordinaria capacità di raccontare la storia del costume e della società italiana. Con uno sguardo acuto e attento alla contemporaneità, Montesano ripercorre i cambiamenti sociali e culturali dal dopoguerra a oggi, dando vita a un racconto che fonde passato e attualità in un continuo dialogo della memoria. Ma Enrico Montesano non è cambiato, è rimasto il geniale, talentuoso, eclettico mattatore, capace di ideare e dar vita a personaggi indimenticabili come Torquato il Pensionato, la romantica Donna Inglese, il mitico Pomata di Febbre da cavallo, Rugantinoe il Conte Tacchia: tutte maschere che hanno contrassegnato l’immaginario collettivo italiano. Lo spettacolo Ottanta voglia di stare con voi! È prodotto da Clodio Management e RPS srl, distribuito da OcchioXOcchio entertainment e Opera Management.