Alcamo ospita l’International Street Food dal 17 al 20 novembre

Alcamo sarà teatro di un grande evento gastronomico: una nuova tappa dell’International Street Food, il festival itinerante che ogni anno anima le piazze italiane con i profumi e i sapori della cucina di strada internazionale, attirando migliaia di visitatori da tutto il Paese. L’evento si terrà dal 17 al 20 novembre 2025. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Trapani e con il Patrocinio del Comune di Alcamo, trasformerà Piazza della Repubblica in un vero e proprio villaggio del gusto, tra profumi, colori e tradizioni culinarie provenienti dai cinque continenti. L’inaugurazione è fissata per lunedì 17 novembre alle ore 18, con apertura fino a mezzanotte.

Da martedì 18 a giovedì 20 novembre, il festival sarà aperto dalle 12 alle 24, offrendo un percorso gastronomico continuo e adatto a tutte le età. Ideato da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, Confartigianato Imprese, l’International Street Food – giunto alla nona edizione – è ormai un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale del food itinerante. Orofino, volto noto anche del docu-reality “Il Trono del Gusto” in onda su Rai 2, ha saputo far crescere la manifestazione trasformandola in un’occasione di promozione turistica e culturale per ogni città ospitante. Tra i protagonisti dell’edizione di Alcamo ci saranno decine di food truck e stand gastronomici, con un’offerta ricchissima: dal pulled pork agli arrosticini abruzzesi, dalla pizza fritta alle bombette pugliesi, passando per hamburger di cinta senese, paella, porchetta d’Ariccia, dal kurtos ungherese al churros spagnolo, cucina uruguaiana, messicana e molte altre specialità. Non mancherà un’ampia selezione di birre artigianali italiane e internazionali, ideali per accompagnare ogni piatto. L’ingresso è gratuito per tutti e rappresenta un invito a vivere quattro giornate all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta, in un evento che celebra la cultura del cibo come occasione di incontro e condivisione.