Ad Alcamo l’Assemblea dei catechisti, uno sguardo al Vangelo￼￼

Domani, 16 novembre, si terrà ad Alcamo l’Assemblea diocesana dei Catechisti dal tema “Offrire il Vangelo in tutti i passaggi di vita”: l’incontro si svolgerà presso il monastero della Benedettine (Via comm. Navarra) con inizio alle ore 16. Dopo la preghiera introduttiva guidata dal vescovo Pietro Maria Fragnelli, Don Luca Milazzo, nuovo vicedirettore dell’Ufficio catechistico diocesano guiderà in una Lectio biblica sul racconto evangelico della samaritana “Il pozzo e l’acqua viva” (Gv 4,1-15): già Papa Leone aveva ripreso l’episodio della Samaritana incontrando la diocesi di Roma (19-9-2025). Subito dopo Don Carmelo Sciuto, presbitero della diocesi di Acireale e direttore dell’Ufficio catechistico regionale, riprenderà le preposizioni della sintesi del cammino sinodale sulla catechesi e l’iniziazione alla vita cristiana delineando le prospettive emerse nel corso dell’ultima assemblea sinodale nazionale. L’assemblea si concluderà con un’esperienza di fraternità nel parlatoio del monastero a cura della comunità monastica: “Racconti e gusti dalle Benedettine”. L’incontro sarà moderato da don Fabio Pizzitola direttore dell’ufficio catechistico diocesano.